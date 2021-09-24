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Режиссер Ян Фабр ответит перед судом за сексуальные домогательства

Культура

Бельгийский режиссер и художник Ян Фабр предстанет перед судом по делу о сексуальных домогательствах. Уголовный трибунал Антверпена назначил дату заседаний на 25 марта и 1 апреля.

Режиссер Ян Фабр ответит перед судом за сексуальные домогательства

На данный момент известно, что 62-летнему режиссеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что дело было возбуждено по иску двадцати членов танцевальной труппы Фабра. Они утверждают, что режиссер звал их на закрытые фотосессии, предлагал деньги и наркотики, а после переходил к домогательствам. Он также ставил перед танцовщицами условие, что не даст им ведущую роль, если те не переспят с ним. Сам режиссер все отрицает.

Ранее американский суд отклонил иск об изнасиловании против рок-певца Мэрилина Мэнсона. Представители Фемиды объяснили, что срок давности дела уже истёк. По заявлению девушки, она якобы была в отношениях с рок-звездой 10 лет назад, но что-то не заладилось. Певец начал поднимать на "возлюбленную" руку, а позже и вовсе изнасиловал.

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Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Сергей Каргашин
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