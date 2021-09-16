Однажды в Голливуде: в ноябре роман Тарантино выйдет на русском языке

В ноябре российские читателя смогут познакомиться с дебютным романом Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Об этом рассказали в пресс-службе книжного сервиса "Букмейт".

В пресс-службе отметили, что эта книга — не сценарий одноименного фильма, а вполне самостоятельное и полноценное художественное произведение. Права на издательство книги приобрело книжное издательство Individuum. За перевод взялись Сергей Карпов и Алексей Поляринов.

Отмечается, что книжный дебют именитого голливудского режиссера также будет доступен в электронной и ауди версиях на "Букмейте".

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