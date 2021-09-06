В МХАТе премьера — "Алиса без Кэрролла"

Лауреат премии ТЭФИ, премии "Лавровая ветвь" и премии имени Ирины Архиповой, импровизатор, драматург и режиссер Дмитрий Минчёнок представляет в легендарном МХАТ им. Горького (впервые) история жизни Алисы Лидделл — спектакль "Алиса без Кэрролла".

Дмитрий Минчёнок выступает, как актёр и импровизатор, сочиняя законченную драматическую историю на глазах у зрителя в реальном времени.

Реакция зрителя — главная сила, что ведет актеров в структуре спектакля. Это авторский метод театрального исследования Минчёнка. Импровизация, которой придали статус нового жанра, в котором автор "встает на место" своего героя Льюиса Кэрролла и даже Алисы. Кстати, Алис в спектакле целых две: яркая огненно-рыжая звезда российского кино Наталья Тетенова и оперная дива: невинная блондинка Елена Терентьева.

"Алиса без Кэрролла" — это новое прочтение "Алисы в Стране Чудес". Детская сказка, рассказанная наоборот, напомнит взрослым о мире детей. Но чем окажется напоминание? Предупреждением миру взрослых о проделках, которые взрослым нельзя совершать? Что пережил бывший знакомый Алисы, на пути превращений из Белого Кролика в седого Кэрролла? В новой реальности Кэрролл уже не такой добряк. Одинокий профессор Оксфорда все так же фотографирует предметы своей страсти… Все старые знакомые Кэрролла изменились. Только девочка по имени Алиса по-прежнему одна и та же. Почему время над ней бессильно? Что с ней не так? Что стало со сказочной девочкой после того, как в ее жизнь добавили больную реальность взрослого Кэрролла, а потом довели до сумасшествия? Вселенная распухла от слез, безумия или смеха? Кэрролл снова и снова ставит перед собой Алису, нажимает на спусковой крючок магниевой вспышки и…

Какая сторона Кэрролла осталась нам неизвестной? Какая — истинная? Белая перчатка, которую роняет Кролик при встрече с Алисой из "Страны Чудес" — что это? Невинная ошибка, символ из мира "вечных снов" или приглашение к "героическому приключению"? В большинстве английских секретных лож XIX века на гроб "брата" клали белую перчатку — символ новых приключений, вызовов, встреч и вечной жизни.

Льюис Кэрролл оставил нам зашифрованные записи о таком славном "тайном" обществе. Когда Алиса поднимает брошенную перчатку — она оказывается не просто в мире "вечных снов", а в мире "новых возможностей", которые выводят ее из сна в реальность, отмечают в пресс-службе МХАТа.

Когда: 18 сентября, 19.00

Где: Третья сцена МХАТ им. М. Горького

Продолжительность: 1 час 30 мин.