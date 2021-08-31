С 6 по 12 сентября в МХАТ им. М. Горького пройдёт фестиваль "МХАТ.ТАНЦЫ".
Лучшие танцевальные команды России покажут десять спектаклей, а также проведут в театре
Фестиваль "МХАТ.ТАНЦЫ" станет местом встречи хореографов и артистов самых разных танцевальных направлений: от классического балета до брейк-данса.
Программа фестиваля предоставит большой выбор активностей — и в зрительном зале, и вне его, на "Открытых сценах МХАТ", где запланированы дискуссии, мастер-классы, перформансы.
На протяжении пяти дней, с 6 по 10 сентября, известные российские хореографы проведут лаборатории.
Результатом этой работы станет создание постановки, которая будет показана на Гала-концерте Третьей сцены МХАТ им. М. Горького.
На площадках фестиваля театр ожидает до пяти тысяч активных, спортивных, творческих молодых людей — зрителей и участников: с раннего утра и до позднего вечера в МХАТ будут проходить разнообразные танцевальные мероприятия.
Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:
Мы стали эпицентром современного танца в Москве. Сегодня Третья сцена МХАТ — это площадка номер один для танцевального искусства. Язык тела всегда был важнейшим выразительным средством на драматических подмостках, и, наоборот, танцевальное искусство многим обязано своему союзу с театром.
И наши коллаборации с пластическими театрами, с танцевальными коллективами — прямое наследие Московского Художественного театра. В своё время Станиславский и Немирович-Данченко внесли неоценимый вклад в историю развития танца. Станиславский уделял огромное внимание языку танца: все артисты театра посещали семинары Айседоры Дункан и писали работы по её спектаклям. Более того, он создавал в театре лаборатории "по методу Дункан".
И сегодня, продолжая традицию своих основателей, МХАТ им. М. Горького становится местом настоящего творческого союза театрального и танцевального искусства.
Среди участников фестиваля — лучшие танцевальные коллективы России и хореографы:
и другие.
Программный директор и продюсер фестиваля — куратор танцевальных программ "Открытых сцен МХАТ" Степан Мощенко.
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