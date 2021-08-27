"МХАТ.МУЗЫКА" представляет фестиваль "КИМАТИКА"

"Киматика" (от греч. κῦμα "волна") — это физические эффекты звуковых волн, когда под влиянием звуковых вибраций частицы разных веществ складываются в определённые рисунки, так называемые фигуры Хладни.

Фестиваль "Киматика" посвящен музыке. Именно музыка становится той творческой силой, которая рождает вокруг себя спектакль, перформанс или литературное произведение.

Именно музыка рождает новые формы синтеза живого концерта, театра, хореографии и мультимедиа, вовлекая зрителя в интерактивный диалог. И именно вокруг музыки развиваются разнообразные события, складываясь в премьеры. Эти премьеры и будут представлены во время фестиваля "Киматика" в МХАТ им. Горького.

В афише —

презентации книг,

альбомов,

спектакли,

концерты

и мультимедиапроекты на самых разных площадках театра.

27 августа

19:00. Откроют фестиваль солистка группы "Колибри" Инна Волкова и известный музыкальный журналист Борис Барабанов: они представят только что вышедшую книгу Инны Волковой "Статус: одна из "Колибри".

20:00. В этот же день лучшие музыкальные журналисты и авторы встретятся за круглым столом "Музыка: территория экспериментов" и представят свои книги. Участники — музыкальные журналисты, критики и продюсеры представят свои книги, поговорят о музыкальной литературе и ответят на вопросы меломанов. В завершении встречи пройдёт автограф-сессия.

Участники:

Олег Коврига ("Что я видел"),

Сергей Гурьев ("История группы Звуки Му"),

Алексей Коблов ("Моя оборона" и "Егор Летов и группа "Гражданская оборона"),

Максим Семеляк ("Значит, ураган") и др.

21:00. Акустическую программу продолжит музыкально-поэтический концерт Натальи Трейя.

21:30. Вечером состоится ещё одна премьера: концерт-эксперимент группы "Колибри" и презентация альбома "Счастья нет". Для премьеры на фестивале "Киматика" Инна Волкова, Олег Эмиров и Виктор Санков готовят живой сет, так композиции с альбома будут впервые, а может, и единожды исполнены на публике.

28 августа

19:00. Второй день фестиваля "Киматика" начнётся с презентации арт-проекта Инны Желанной "Вилы". Его участники раскроют историю создания музыкально-театральной мистерии, соединившей в себе музыку, сценографию, хореографию и мультимедиа.

20:00. Затем состоится акустический концерт музыкального проекта, выросшего из театральной среды, — дуэта театральных артистов, Кристины Пробст и Станислава Сергеева "Система Станиславского".

20:45. Концерт электронного дуэта NG Itari. Группа была создана в 2019 году Александрой Чугуновой (певица СашаЧ и солистка группы "Муха") и гитаристом Георгием Тарасовым ("Муха", "Меланхолия"). Это электронный проект, не ограниченный рамками одного конкретного жанра, — музыкантам нравится экспериментировать и перебирать стили от dance-pop до дабстепа. Солистка группы — суперсовременный робот-андроид NG (Энджи) по фамилии Itari, что в переводе с японского означает "совершенная".

21:30. Закроет фестиваль премьера концерта-спектакля "Вилы", который создан специально для МХАТ им. М. Горького. "Вилы" — новаторское представление, соединившее фолк, электронную музыку и театр в одно действо. Труппа — Инна Желанная, Сергей "Grebstel" Калачёв и художник по свету Алексей Чой.