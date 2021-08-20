Автор "Большой глины №4" оценил место для скандальной скульптуры в Москве

Швейцарский художник Урс Фишер, создавший скандальную скульптуру "Большая глина №4", которую установили на Болотной набережной в Москве, пришёл в восторг от места её размещения.

"Я абсолютно в восторге от скульптуры, локации, от этого островка, где она находится", — заявил он в эфире телеканала Москва 24.

По его словам, очень хорошо, что скульптуру разместили в общедоступном месте.

Урс Фишер рассказал, что Москва стала третьим городом, где выставили "Большую глину №4". Ранее она побывала в Нью-Йорке и Флоренции. На вопрос о том, желает ли он, чтобы скульптура осталась в российской столице навсегда, художник ответить затруднился.

Автор скульптуры отметил, что его удивила бурная реакция на её установку у москвичей.

"Это удивляет, потому что в первую очередь я это сделал не для того, чтобы вызвать большие эмоции, а просто потому, что хотел её сделать", — сказал Урс Фишер.

Напомним, установленная напротив ГЭС-2 в Москве 12-метровая скульптура швейцарского художника — это увеличенная в 50 раз копия комка глины, которую Урс Фишер разминал в руках.

Появление "Большой глины №4" в столице вызвало бурное обсуждение в соцсетях и перепалку между Ксенией Собчак и Максимом Галкиным.

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