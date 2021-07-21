Художник из Италии Roberto Ciredz сделал творческий объект в пятьсот квадратных метров на общежитии Уральского института. В Екатеринбурге можно увидеть гигантский тающий ледник посреди улицы. Замысел создателя — привлечь внимание людей к проблемам природы. Об этом сообщила пресс-служба уральского фестиваля "Стенограффия".
Мастеру почти круглосуточно помогали волонтёры.
"Стенограффия" проходит уже двенадцатый раз. Благодаря фестивалю 330 художников создали 500 произведений искусств.
Ранее основатель мероприятия Евгений Фатеев сообщил, что включит в комиссию по согласованию работ представителя РПЦ. Это случилось после работы Покраса Лампаса "Суперматический крест".
Pravda.Ru писала о том, почему одни считают граффити искусством, а другие — варварством. Люди относятся к уличному искусству скорее негативно. При этом сейчас в лондонских киосках продаются путеводители по уличным шедеврам Бэнкси, которого прежде считали арт-террористом. Известные российские графиттисты:
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