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В Екатеринбурге итальянский художник нарисовал на стене общежития 3D арт

Культура

Художник из Италии Roberto Ciredz сделал творческий объект в пятьсот квадратных метров на общежитии Уральского института. В Екатеринбурге можно увидеть гигантский тающий ледник посреди улицы. Замысел создателя — привлечь внимание людей к проблемам природы. Об этом сообщила пресс-служба уральского фестиваля "Стенограффия".

В Екатеринбурге итальянский художник нарисовал на стене общежития 3D арт

Мастеру почти круглосуточно помогали волонтёры.

"Стенограффия" проходит уже двенадцатый раз. Благодаря фестивалю 330 художников создали 500 произведений искусств.

Ранее основатель мероприятия Евгений Фатеев сообщил, что включит в комиссию по согласованию работ представителя РПЦ. Это случилось после работы Покраса Лампаса "Суперматический крест".

Pravda.Ru писала о том, почему одни считают граффити искусством, а другие — варварством. Люди относятся к уличному искусству скорее негативно. При этом сейчас в лондонских киосках продаются путеводители по уличным шедеврам Бэнкси, которого прежде считали арт-террористом. Известные российские графиттисты:

  • Эхо,
  • Wais,
  • Aurs,
  • Виталий Русаков,
  • Мизер,
  • Антон Меркулов.

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Автор: Евгения Васильева, Куратор: Сергей Каргашин
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