Spotify представили топ российских музыкантов за рубежом

По данным Spotify, самый топовый музыкант среди зарубежных пользователей — Пётр Чайковский.

Второе место у Rauf & Faik из Ижевска. Братья-двойняшки занимались музыкой с четырех лет: сначала играли на фортепиано, потом взялись за вокал. Третий в топе — Моргенштерн. В этом году случился его англоязычный дебют Leck. Еще в рейтинг попали:

Tony Igy,

Jony,

Miyagi & Andy Panda,

IC3PEAK,

диджей ARTY.

Седьмую строчку заняла "Тату". 10 место досталось Сергею Рахманинову.

Шведская компания Spotify появилась в РФ в июле 2020 года. Этот запуск оказался самым успешным в истории сервиса. За первые три месяца компания преодолела годовой план по подписчикам. Сооснователь Spotify Дэниэл Эк объяснил РБК:

"Для нас было важным убедиться, что мы сможем предоставить достаточно разнообразный контент, чтобы удовлетворить вкусы всех пользователей в России. Кроме того, чтобы иметь хорошую динамику на рынке, нужно было найти партнеров".

Ранее Pravda.Ru писала о влиянии музыки на развитие человека.

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