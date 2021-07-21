Стас Намин решил "покаяться за всё, что натворил"

В ноябре известный российский музыкант Стас Намин отметит 70-летие. Перед юбилеем артист планирует "покаяться за всё то, что натворил", на творческой исповеди.

Звёзды по-разному общаются со своей публикой. Например, Ольга Бузова "озорничает" в Instagram, шокируя подписчиков "странным контентом". А Стас Намин готовится к открытию персональной выставки в Музее современного искусства, на которой представит новые работы — видео-арт, цифровую инсталляцию, экспериментальные фотоработы. Своими планами артист поделился с "Известиями".

"Мне думается, что лень — это неотъемлемое качество любого нормального человека. Очень часто бывает, что я ленюсь, и с удовольствием, но это же не значит, что вообще ничего не делаю. Лень в моем понимании — это когда я делаю не то, что от меня ждут, а то, что мне в этот момент хочется", — ответил Стас Намин на вопрос, как ему удаётся всё успевать.

Артист отметил, что ему повезло заниматься тем, чем хочется, в компании очень симпатичных и достойных людей, а такое в жизни случается не часто.

"Любовь и счастье — это и есть смысл жизни, во всяком случае для меня. А про успех я мало что знаю, просто делаю в жизни всё в кайф", — рассказал основатель группы "Цветы".

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