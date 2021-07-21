EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ТВ-трансляции Олимпиады в Токио проведут три российских канала
10-летний мальчик из Австрии написал письмо Путину
Эксперт рассказала, как обезопасить ребёнка от РПП
Великобритания пропустила "удар по касательной" от ЮНЕСКО
"Вы издевались над нами": Жириновский высказался о преемничестве и сыне
"Знаем, но молчим": эксперт об обломках Ту-154М, "горящей" Захаровой и Польше
В Казахстане обнаружили утечку данных свыше 740 тыс. пользователей Telegram
"Нет дыма без огня": посол Китая в России высказался о ЕС, Белоруссии и санкциях
Памфилова: более 45 тысяч кандидатов выдвинуто на выборы в Госдуму

Стас Намин решил "покаяться за всё, что натворил"

Культура

В ноябре известный российский музыкант Стас Намин отметит 70-летие. Перед юбилеем артист планирует "покаяться за всё то, что натворил", на творческой исповеди.

Стас Намин решил "покаяться за всё, что натворил"

Звёзды по-разному общаются со своей публикой. Например, Ольга Бузова "озорничает" в Instagram, шокируя подписчиков "странным контентом". А Стас Намин готовится к открытию персональной выставки в Музее современного искусства, на которой представит новые работы — видео-арт, цифровую инсталляцию, экспериментальные фотоработы. Своими планами артист поделился с "Известиями".

"Мне думается, что лень — это неотъемлемое качество любого нормального человека. Очень часто бывает, что я ленюсь, и с удовольствием, но это же не значит, что вообще ничего не делаю. Лень в моем понимании — это когда я делаю не то, что от меня ждут, а то, что мне в этот момент хочется", — ответил Стас Намин на вопрос, как ему удаётся всё успевать.

Артист отметил, что ему повезло заниматься тем, чем хочется, в компании очень симпатичных и достойных людей, а такое в жизни случается не часто.

"Любовь и счастье — это и есть смысл жизни, во всяком случае для меня. А про успех я мало что знаю, просто делаю в жизни всё в кайф", — рассказал основатель группы "Цветы".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Мы желаем счастья вам. Группа Цветы и театр Стаса Намина. Концерт Цветы–50 в Кремле
Автор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
Последние материалы
Агорафобия: причины, симптомы и лечение
РПЦ предложила вывести аборты из ОМС
"Позорище": российские компании критикуют за отказ работать в Крыму
Евразийский союз: в сентябре пройдёт Восточный экономический форум
ТВ-трансляции Олимпиады в Токио проведут три российских канала
10-летний мальчик из Австрии написал письмо Путину
Эксперт рассказала, как обезопасить ребёнка от РПП
Стас Намин решил "покаяться за всё, что натворил"
Деньги печатаем сами, а счастья нет: инфляция бьёт рекорды
Гайки закручиваются: антиваксеров и провокаторов ждёт тюрьма
Популярное
Бывший СССР
Грузия, Украина и Молдавия уже взяли себя в ЕС, но Брюсселю они не нужны

ЕС пытается усилить антироссийский, русофобский настрой Украины, Грузии, Молдавии. Неблагодарные народы этих стран пусть пеняют на себя. 

Грузия, Украина и Молдавия уже взяли себя в ЕС, но Брюсселю они не нужны
Россия "отошла в сторонку" вовсе не потому, что Молдавия ей не нужна
Мир. Новости мира
Россия "отошла в сторонку" вовсе не потому, что Молдавия ей не нужна
Политика. Новости и аналитика
Могут быть бунты: голодный и злой избиратель идёт на выборы
Общество
Мини-Версаль: руководство ставропольского ГИБДД подвела тяга к роскоши
Любовь Степушова Грузия, Украина и Молдавия уже взяли себя в ЕС, но Брюсселю они не нужны Любовь Степушова Василий Амирджанов Собянин разрешил общепиту работать без QR-кодов Василий Амирджанов Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов
Мир. Новости мира
Китайская провинция "отвоевала" более 570 тыс. га земель у пустыни
Газ
Эксперт: США и Германия не помогут Украине компенсировать потери от ввода "СП-2"
Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия
Мир. Новости мира
Дмитрий Козак: Украина может вступить в НАТО. А Россия — объяснить последствия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников