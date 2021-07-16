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Затяжной локдаун: Эйфелева башня открылась после 260 дней перерыва

Культура » Искусство и архитектура » Архитектура и городская скульпт

260 дней — срок локдауна, во время которого Эйфелева башня была недоступна для посетителей в связи с пандемией коронавируса. Этот период закрытия стал самым длинным со времен Второй мировой войны.

Эйфелева башня. Париж

Общество эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) открыло доступ для посетителей на всех трех этажах знаменитой башни. Раннее ее пропускная способность составляла около 25 тыс. человек ежедневно. Сейчас в связи с действующими ограничениями эта цифра сократилась почти вдвое — 13 тыс. человек в день.

Также количество людей для одновременного нахождения в лифте башни сокращено до 25 человек. При этом все посетители старше 12 лет обязаны носить индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию, находясь внутри памятника архитектуры.

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Эйфелева башня - железная леди
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Сергей Каргашин
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