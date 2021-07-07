"Ленфильм" опять на грани банкротства. На этот раз всё очень серьёзно

Старейшая в России киностудия "Ленфильм" в скором времени может быть признана банкротом.

По информации издания Mach, налоговики заморозили её счета из-за накопившихся долгов на сумму в 23 миллиона рублей. Из них только коммунальным службам киноконцерн недоплатил почти 4 миллиона:

2,3 — за свет, 1,2 — за газ, 230 тысяч — за воду.

Кроме того, в арбитражном суде будет рассматриваться иск о несостоятельности "Ленфильма" как должника от ООО "Има Эко". Им за аренду киношники задолжали 7,75 миллионов.

Напомним, однажды — в 2012 году — "Ленфильм" уже пытались "обанкротить", но тогда киностудию спас ВТБ — дал кредит в полтора миллиарда. Денег на его возврат — нет. Хотя Министерство культуры и обещало выделить средства.

Но какой-то рок, кажется, против:

в прошлом году дерево, упавшее с территории "Ленфильма" на припаркованное авто, "приговорило" студию к выплате компенсации владельцу в размере 600 тысяч;

недавно "прилетел" новый штраф — в 50 тысяч — за разваливающееся историческое здание студии на Каменноостровском проспекте.