"Ленфильм" опять на грани банкротства. На этот раз всё очень серьёзно

Старейшая в России киностудия "Ленфильм" в скором времени может быть признана банкротом.
По информации издания Mach, налоговики заморозили её счета из-за накопившихся долгов на сумму в 23 миллиона рублей. Из них только коммунальным службам киноконцерн недоплатил почти 4 миллиона:
Кроме того, в арбитражном суде будет рассматриваться иск о несостоятельности "Ленфильма" как должника от ООО "Има Эко". Им за аренду киношники задолжали 7,75 миллионов.
Напомним, однажды — в 2012 году — "Ленфильм" уже пытались "обанкротить", но тогда киностудию спас ВТБ — дал кредит в полтора миллиарда. Денег на его возврат — нет. Хотя Министерство культуры и обещало выделить средства.
Но какой-то рок, кажется, против:
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