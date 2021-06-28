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На "Розе Хутор" открылась художественная галерея "Драгоценности Байкала"

Культура

В горах Сочи представили драгоценности Байкала. Художественная галерея с одноименным названием открылась на курорте "Роза Хутор". В ней представлены современные работы знаменитых мастеров Бурятии.

"В экспозиции — более двадцати произведений живописи и монументального искусства знаменитых бурятских авторов. Гости курорта "Роза Хутор" сейчас имеют уникальную возможность познакомиться с творчеством художников мирового уровня. Каждый из них имеет за плечами персональные выставки в лучших музеях. Наряду с Третьяковкой и Эрмитажем здесь можно увидеть творения знаменитого скульптора Даши Намдакова, автора монументов, которые украшают 25 городов мира. Среди его работ, представленных в нашей галерее — уменьшенная копия скульптуры "Отец Байкала", установленного на острове Ольхон", — рассказывает организатор выставки и хранитель традиций Бурятии Саяна Ванчикова.

 

В галерее "Драгоценности Байкала" на "Розе Хутор" можно увидеть работы всемирно известного бурятского художника Зорикто Доржиева. В 2019 году именно он представлял Россию на 58-ой Венецианской биеннале. В сочинской галерее сейчас выставляются полотна из наиболее известной серии художника — "Ян ван Эйк".

 

Также представлены уникальные и необычные работы оружейного мастера Жигжита Байсхаланова. Настоящим произведением искусства стали медные ножи в виде животных, выполненные по традиционной бурятской технологии, покрытые серебром. Идеи для своих работ он черпает из наследия предков, вдохновляясь бурятским эпосом, костюмами, традиционной символикой и конечно, красивой и разнообразной природой сибирского региона.

Дерево, исполняющее желания
Дерево, исполняющее желания

Поющие чаши и дерево исполнения желаний позволяют полностью погрузиться в атмосферу древней культуры Республики Бурятия.

Галерея "Драгоценности Байкала" на курорте "Роза Хутор" работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Вход свободный.

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Автор: Ольга Лазарева
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