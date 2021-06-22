МХАТ приглашает на ночную иммерсивную экскурсию-перформанс "МХАТовская пауза"

МХАТ им. М. Горького запустил новый эксперимент. Ночная иммерсивная экскурсия-перформанс "МХАТовская пауза" уже 25 и 26 июня.

"МХАТовская пауза" — это уникальный формат, где зрителю предоставляется возможность пройтись ночью по закулисью и увидеть уникальные режиссерские работы, став при этом участниками психологического перформанса.

В неожиданных местах маршрута зрители попадут на перформансы, поставленные совершенно разными режиссерами, хореографами и художниками. Каждый перформанс уникален и играется лишь один раз, только для одного путешествия. Но все они — это размышления на тему МХАТовской паузы: что такое паузы и как мы их воспринимаем.

"МХАТовская пауза" — это время остановиться, замереть и внимательно посмотреть на то, что нас окружает. "МХАТовская пауза" — это игра со зрительским восприятием, где никто не знает, чем закончится ночное путешествие.

Зрители совершат путешествие по ночному театру в сопровождении актеров МХАТ им. М. Горького — Николая Коротаева и Александра Карпенко: никто не знает театральный мир изнутри лучше, чем актеры.

Режиссеры ночных перфомансов: Виталий Таныгин, Габбилен Галычев, Дмитрий Минчёнок, Евгения Миляева, Banzay.

Продолжительность: 1 час 30 мин.

http://www.mxat-teatr.ru/repertoire/mxatovskaiy_pause/