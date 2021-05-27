Целых 14 месяцев Государственный Кремлевский Дворец был закрыт для зрителей. Сотни перенесённых мероприятий отечественных и зарубежных звезд, пустующий 6000-й зал — наконец-то всё это уже в прошлом! Несмотря на завершение театрально-концертного сезона, афиша Кремлёвского дворца в июне-июле полна интересных и разнообразных мероприятий.
Лето — отличное время для балета! Поэтому особое место в репертуаре занимают Летние "Кремлевские сезоны".
С 3 июня по 14 июля москвичи и гости столицы смогут увидеть популярные постановки театра "Кремлевский балет". Летний репертуар 2021 года поистине уникальный, ценители балета смогут насладиться таким редким спектаклем, как "Фигаро". В нем объединились музыка Дж. Россини — автора оперы "Севильский цирюльник", и В. А. Моцарта — создателя "Свадьбы Фигаро". Балет пройдет 4 июня.
Для любителей классики труппа театра подготовили два балета "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".
А маленьким ценителям искусства будет интересно посмотреть спектакль "Аленький цветочек", который пройдет 11 июля. В основу сюжета легла сказка, услышанная Сергеем Аксаковым, уроженцем Башкирии, от ключницы Пелагеи и записанная им по памяти.
Зрителей ждут красочные декорации, оригинальные костюмы, выразительная хореография, представляющая яркие образы балета, и незабываемые впечатления от атмосферы спектакля.
Подробнее на сайте: kremlinpalace. org
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если человек не пил, не переутомлялся, не болел, а в голове стал появляться какой-то шум вроде морского прибоя или гула автострады, который мешает сосредоточиться, то что бы это значило?