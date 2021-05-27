3 июня в Москве стартуют летние "Кремлевские сезоны"

Целых 14 месяцев Государственный Кремлевский Дворец был закрыт для зрителей. Сотни перенесённых мероприятий отечественных и зарубежных звезд, пустующий 6000-й зал — наконец-то всё это уже в прошлом! Несмотря на завершение театрально-концертного сезона, афиша Кремлёвского дворца в июне-июле полна интересных и разнообразных мероприятий.

Лето — отличное время для балета! Поэтому особое место в репертуаре занимают Летние "Кремлевские сезоны".

С 3 июня по 14 июля москвичи и гости столицы смогут увидеть популярные постановки театра "Кремлевский балет". Летний репертуар 2021 года поистине уникальный, ценители балета смогут насладиться таким редким спектаклем, как "Фигаро". В нем объединились музыка Дж. Россини — автора оперы "Севильский цирюльник", и В. А. Моцарта — создателя "Свадьбы Фигаро". Балет пройдет 4 июня.

Для любителей классики труппа театра подготовили два балета "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

А маленьким ценителям искусства будет интересно посмотреть спектакль "Аленький цветочек", который пройдет 11 июля. В основу сюжета легла сказка, услышанная Сергеем Аксаковым, уроженцем Башкирии, от ключницы Пелагеи и записанная им по памяти.

Зрителей ждут красочные декорации, оригинальные костюмы, выразительная хореография, представляющая яркие образы балета, и незабываемые впечатления от атмосферы спектакля.

Подробнее на сайте: kremlinpalace. org