"Лес" во МХАТе: комедия Островского в современном прочтении

26 и 27 мая в МХАТ им М. Горького покажут спектакль Виктора Крамера "Лес" по пьесе Александра Островского.

Солидная дама из высшего общества областного масштаба дожила до того возраста, когда авторитет уже завоеван, материальное состояние — тьфу-тьфу-тьфу — позавидуешь, большое хозяйство, слуги, наряды — все есть, но такое чувство, что чего-то не хватает… Ах, да! Она же — женщина! А женщине нужна любовь. Чтобы как в молодости… Но не с местными же вяловатыми бизнесменами заводить роман. Впрочем, если есть деньги, все более-менее решаемо. К тебе тянутся люди, ты можешь кого-нибудь облагодетельствовать, а заодно и приобрести себе молодого испуганного мужа. Общество примет и эту программу благотворительности. А если деньги закончатся, можно продать участок леса, а потом еще один, и еще, пока весь окрестный лес не станет щепой, устилающей луга и холмы. На горе опилок спит мрачный динозавр — лесопилка гигантских размеров, периодически исторгающая из пасти очередной поток стружек. Главное, чтобы в этот равновесный хрупкий мир относительного благополучия не вторгся человек извне, который установит диагноз и выпишет лекарство.

Неужели это написал драматург Островский в конце девятнадцатого века? Но это же сюжет наших дней, узнаваемый настолько, что становится смешно.

Бывает ли горький, но гомерический смех? У режиссера-постановщика спектакля "Лес" Виктора Крамера в спектаклях бывает всё, потому что это режиссер крупной формы, широкого масштаба, в том числе масштаба раскопок. — Крамер мастер докапываться до самых глубоких смыслов драматического произведения. Так "Лес" не ставил никто и никогда. На огромной сцене МХАТ, возвышаясь, словно поверхность земного шара, крутится мир Гурмыжской, ее усадьба, лесопилка, пруд, беседка.

Словно белки в колесе, в бесконечной бессмысленной суете бегают по кругу герои, пока в гости к тетушке (Надежда Маркина, Татьяна Поппе) не приходит побитый жизнью племянник со своим закадычным товарищем (Андрей Мерзликин и Григорий Сиятвинда).

"Мы их никогда не поймем…" — фраза нашего времени в сторону эксцентричных богачей. А когда было иначе?

Античный самодеятельный хор, в прологе задающий настроение всей постановки, блестящие диалоги, пластические сцены, немыслимые трюки, точная, гротескная музыка Тихона Хренникова (младшего), фантасмагория видеоконтента и световых решений.

Фрагмент спектакля "Лес"

Виктор Крамер, безусловно, говорит со зрителем на современном театральном языке. Но через эксперимент и новаторскую форму исследуются глубокие нравственные вопросы, и вот уже классической пьесе русского драматического театра дается второе дыхание, а зрителям просветление души и хорошее настроение.

В главных ролях: Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Надежда Маркина и Алиса Гребенщикова.

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