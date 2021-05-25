"Не может быть!": в Театре Российской Армии — премьера

29, 30 июня и 7, 8 июля 2021 года в Театре Российской Армии — премьера. Спектакль "Не может быть!" в постановке Глеба Черепанова. Этим спектаклем театр возвращает зрителю замечательного советского писателя-сатирика Михаила Зощенко, чьи произведения незаслуженно обделены вниманием российских театров.

Молодой режиссер Глеб Черепанов (в его послужном списке — спектакли-хиты репертуара МХТ имени А. П. Чехова — "Контрабас" с Константином Хабенским в главной роли и "Удивительное путешествие кролика Эдварда") взял за основу своей новой работы киносценарий знаменитой комедии Леонида Гайдая "Не может быть!". Точно так же, как в фильме, в спектакле объединены три произведения: рассказы "Преступление и наказание", "Забавное приключение" и пьеса "Свадьба".

Но если в фильме истории рассказаны как самостоятельные произведения, то в спектакле Театра Армии зритель будет наблюдать за тем, как снимается кино. Действующими лицами спектакля Черепанова станут не только герои Зощенко, но и члены "съемочной группы".

Первая новелла — "Преступление и наказание" — про заведующего магазином Григория Ивановича Горбушкина, зарабатывающего спекуляцией. "Забавное приключение" — история одного адюльтера, "Свадебное происшествие" (по пьесе Зощенко "Свадьба") посвящено незадачливому новоиспеченному мужу, который после ЗАГСа пытается понять, кто из девушек за праздничным столом — его жена.

"Эта эпоха — 20-е-30-е годы до 1937 года — время бурления театральной и кино-жизни: театр Таирова, Мейерхольда, Вахтангова, Михаила Чехова, первые звуковые и не только фильмы режиссёров Эйзенштейна, Пудовкина. В живописи это, конечно, Родченко, плакатность. Это в целом время расцвета искусства и период больших надежд, радости и предвкушения новой жизни. Фильм, который мы снимаем — это наша фантазия про те времена, то, как мы себе эти времена представляем. Конечно, мы многое додумываем, потому что хочется праздника, хочется, чтобы это было весело и оптимистично", — говорит режиссер Глеб Черепанов.

В главных ролях заняты звезды театра и кино:

Михаил Полицеймако,

Мария Порошина,

Вячеслав Разбегаев,

а также народные артисты РФ Ольга Богданова и Артём Каминский,

заслуженные артисты РФ Константин Денискин, Сергей Колесников, Алиса Богарт,

артисты театра Анастасия Бусыгина, Тимур Еремеев, Олег Масленников-Войтов и другие.

Художник спектакля — Анастасия Глебова, художник по костюмам — Константин Шамрин, хореограф — Ольга Якименко, художник по свету — Евгений Виноградов.