В Театре Армии покажут музыкальный байопик о Лидии Руслановой

21 мая на экспериментальной сцене Театра Армии состоится показ спектакля "Русланова" в постановке Романа Шаляпина.

Музыкальная драма "Русланова" — постановка Романа Шаляпина по пьесе "По морозу босиком, или Женщина, которая спела страну" драматургов Ольги Михайловой и Елены Исаевой.

Это биографическая история, рассказывающая о судьбе советской певицы Лидии Руслановой.

Пережившая революцию, Гражданскую и Отечественную войны, прошедшая лагерь, познавшая невероятную зрительскую любовь и популярность — это все о ней. Неоднозначная, сильная, талантливая и умеющая выживать в любых условиях любимица публики.

"Для нас принципиально важным было рассказать историю Лидии Руслановой не через известных исторических персонажей, а как бы с остранением. Здесь есть три элемента — артисты, музыканты и пьеса. И важно, что действие спектакля происходит в кабинете директора театра, откуда история рассказывается. Мы не воссоздаем на сцене ни одну из локаций, которые упоминаются в пьесе. Это и не реконструкция событий, а попытка рассказать об исторических фактах, о судьбе человека, учитывая и контекст прошлого, и контекст сегодняшнего дня, что во многом определяет способ существования артистов в спектакле", — говорит режиссёр спектакля Роман Шаляпин.

Музыкальный руководитель спектакля Артем Тульчинский вместе со своей музыкальной группой осовременил звучание хорошо известных шлягеров и мелодий. И, конечно, музыка здесь — одна из героинь спектакля, задающая камертон всему, что происходит на сцене.

Спектакль поставлен на средства гранта Президента РФ, выданного студенту 4-го курса Школы-студии МХАТ Алексею Сошникову на проект "Постановка спектаклей по современным историческим пьесам "Открытая история”".

Режиссер-постановщик — Роман Шаляпин

Музыкальный руководитель — Артем Тульчинский

Художник — Мария Рогожина