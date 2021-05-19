В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Город" Евгения Гришковца

26 мая на сцену московского театра "Школа современной пьесы" возвращается спектакль "Город" по пьесе Евгения Гришковца в новом составе.

Постановка уже шла с успехом на сцене театра и теперь зрителей ждет перевыпуск. Главные роли исполнят Марат Башаров, Елена Захарова, Александр Галибин и Иосиф Райхельгауз.

"Город" — экзистенциальная драма современного человека, достигшего, как это принято сейчас говорить "кризисного" возраста. Он ищет и не находит, пытается сбежать из душного, гнетущего своим вечным гамом и светом огней города, где даже среди толпы ощущаешь одиночество. Особенно ощущаешь. Но, как известно, от себя не убежишь… Все тексты Гришковца рассказывают о нем самом и обо всех сразу, так что каждый зритель сможет увидеть что-то близкое в переживаниях и метаниях героя, в его бытовой философии.

Сценограф Давида Боровского очень точно передает настроение пьесы: основные декорации здесь — высокие железные вечно грохочущие стремянки, расставленные прямо между зрительскими рядами и банки с краской. Такая необычная сценография создает то ли ощущение находящегося в постоянном движении и перестройке мегаполиса, то ли ремонтного неуюта.

"Город" — спектакль не про кризис среднего возраста, он про попытку обогнать бешеный темп постоянно изменяющейся жизни и себя самого, про желание остановиться, остановить мгновение и про то, как это сложно и практически невозможно в современных реалиях. Здесь есть и параллели с чем-то личным, сокровенным, спрятанным от чужих глаз, и хитросплетения мыслей и чувств, происходящих в душе каждого. А в финале — простая и понятная мысль о том, что нужно выдохнуть, остановиться и просто расставить все по местам.