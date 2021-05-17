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"На всякого мудреца довольно простоты": пьеса Островского в театре Армии

Культура » Театр

Театр Армии приглашает на спектакль "На всякого мудреца довольно простоты" по пьесе А. Н. Островского в постановке заслуженного артиста РФ, режиссера Андрея Бадулина.

"На всякого мудреца довольно простоты": пьеса Островского в театре Армии

Каким путём, каким способом можно сделать карьеру и выбиться в люди? Как создаются и гибнут человеческие репутации? Островский и Театр Армии отвечают на эти вопросы, рассказывая историю молодого человека по фамилии Глумов, решившего, во что бы то ни стало добиться высокого положения в обществе.

Природное обаяние, хитрость, ум и холодный расчет помогают ему войти в доверие к нужным людям, очаровать их и произвести впечатление.

И кажется, что цель достигнута: Глумов обласкан и принят в обществе. Но на всякого мудреца довольно простоты…

Андрей Бадулин, режиссер спектакля:

"Пьеса написана в 1868 году. Но, к сожалению, со временем в жизни мало что меняется. Хоть сто лет пройдет, хоть тысяча: все теплые и хлебные места уже давно заняты. Как же попасть в высшие сферы молодому человеку без знакомств и без протекции? И тут возникает большой соблазн, что можно достичь успеха, высокого положения, благополучия, разок переступив через себя, наступив кому-то на голову. Скорый путь наверх через заднюю дверь — дорога в один конец — путь предательства самого себя, своего интеллекта, который непременно приведет к цинизму, аморальности и нравственной смерти. Раз запачкавшись, уже не отмоешься.

А потому, юноше, обдумывающему житье, тысячу раз стоит задуматься, а стоят ли все эти блага такой цены. И может быть нужно поискать другой путь, на котором не придется поступаться собственной честью и достоинством.

Хочется верить, что эти слова все еще не пустой звук. И они надолго сохранятся в нашем лексиконе".

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Автор: Ольга Лазарева
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