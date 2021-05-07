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Театр Армии проводит Всероссийский фестиваль "23 дня до Победы"

Культура » Театр

В Москве продолжается Всероссийский театральный фестиваль "23 дня до Победы", который завершится 9 мая праздничным концертом на площади перед Театром Армии.

Театр Армии проводит Всероссийский фестиваль "23 дня до Победы"

В марте 2021 года Центральный академический театр Российской Армии по инициативе Минобороны России и при участии Союза театральных деятелей объявил о старте Всероссийского театрального фестиваля "23 дня до Победы". Название фестиваля было выбрано не случайно: именно столько шла Берлинская наступательная операция, одна из последних стратегических операций советских войск на Европейском театре военных действий, в ходе которой Красная армия заняла Берлин, что привело к безоговорочной капитуляции Германии. Операция продолжалась 23 дня — с 16 апреля по 9 мая 1945 года.

80 театров из 45 российских городов прислали свои заявки на участие в фестивале. География фестиваля обширна — от Москвы до Южно-Сахалинска, от Краснодара до Мурманска.

Все 23 дня фестиваля на разных сценах в разных географических точках уже сыграны и еще будут сыграны спектакли о Великой Отечественной войне, памяти, о великих подвигах, о любви и победе. О победе вопреки всему.

  • "А зори здесь тихие" и "Завтра была война" по повестям Бориса Васильева,
  • "Василий Теркин" по поэме Александра Твардовского,
  • "Звездопад" по повести Виктора Астафьева,
  • "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева,
  • "Варшавская мелодия" по роману Леонида Зорина,
  • "Небесный тихоход" по мотивам одноименного музыкального фильма Семена Тимошенко — это только часть спектаклей, заявленных в программе фестиваля.

На сцене Театра Армии в рамках фестиваля показали спектакли "Барабанщица" по пьесе Афанасия Салынского и "Судьба одного дома" по произведениям Виктора Астафьева, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Василия Гроссмана, Виктора Некрасова, Булата Окуджавы и Владимира Мотыля, "Саня, Ваня, с ними Римас" по пьесе Владимира Гуркина и иммерсивный спектакль-синемоушн "Театр Звезда" об истории Театра Армии, спектакль в том числе о том, как театр переживал годы Великой отечественной войны.

В мае будут также сыграны "Третья ракета" по повести Василя Быкова, "Вечно живые" по пьесе Виктора Розова, "С тобой и без тебя" по стихотворному сборнику Константина Симонова.

Информацию о программе фестиваля можно уточнить на официальном сайте Театра Российской Армии teatrarmii.ru/, а также в инстаграме по хештегу #23днядопобеды.

В Москве фестиваль завершится спектаклем "Барабанщица" на Большой сцене Театра Армии. На Малой сцене Сургутский музыкально-драматический театр сыграет спектакль "Имена на поверке".

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Автор: Ольга Лазарева
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