Театр Российской Армии представит зрителю спектакль "Балаган"

08 и 22 мая 2021 года Театр Армии приглашает на спектакль "Балаган" в постановке Данила Чащина.

Пьесу написал американский драматург Чарльз Мори в 2001 году. Она о маленькой труппе нищего театра. Эта комедия не только о том, что вопреки всем обстоятельствам каждый из них не теряет оптимизма, верит в свое призвание и в то, что театр в будущем ждет большой успех, это история о судьбах людей. Ситуации, в которых оказываются герои, часто трагикомические, полные юмора, нежной иронии и, конечно, любви.

Пьеса популярна в штатах, и в России тоже — спектакли по ней идут в нескольких городах.

Режиссер Данил Чащин, как и все занятые в этом действе, заметил, что текст будто про него. Чарльз Мори свою пьесу называет признанием в любви к театру.

"Идея спектакля родилась в период пандемии, когда театральная жизнь замерла. Тогда появилась эта мысль: даже если в театр пойдет меньшее количество людей, он все равно нужен и важен. Нужен он его создателям прежде всего. В слове "любительский", если мы говорим о любительском театре, есть этот корень — любить. И в таком театре — настоящая жизнь, это больше, чем просто театр, это всегда общее дело, в котором есть дружба и поддержка. И такой театр всегда не про деньги, а про что-то гораздо более значимое. Про это пьеса, про это хотелось сделать спектакль", — рассказывает режиссер спектакля Даниил Чащин.