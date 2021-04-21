Внучка Гурченко заявила о пропаже фамильных бриллиантов

О пропаже бриллиантов, принадлежащих актрисе Людмиле Гурченко, после ее смерти рассказала журналистам ее внучка Елена Королева.

«После смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали. Куда — вопрос к Люсиному вдовцу», - сказала она «Комсомольской правде». Имеется в виду кинопродюсер Сергей Сенин, с которым Королева предпочитает не общаться.

По ее мнению, несправедливо то, что все имущество унаследовали не родственники, а Сенин.

Потомки Гурченко не могут до сих пор договориться о том, как поделить две квартиры и загородный дом актрисы.

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