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"Последний срок": новый спектакль во МХАТе

Культура » Театр

23 апреля в МХАТ им М. Горького спектакль "Последний срок" по книге Валентина Распутина, в инсценировке самого автора.

"Последний срок": новый спектакль во МХАТе

Отдаленная деревня. Старуха по имени Анна при смерти. Проститься с матерью приезжают ее дети. Анна вспоминает прожитую жизнь, умерших младенцев, погибших на войне сыновей, голод. Но как и все распутинские старухи она полна мудрости и любви к миру. Чувствуя близкий и неизбежный уход из жизни, Анна испытывает настоятельную внутреннюю потребность благословить детей на дальнейший путь по жизни. Но последний срок наступает вовсе не для Анны — он наступил для ее детей, которым предоставлена последняя возможность изменить свою жизнь, превратить свое бессмысленное существование на чужой для них земле в осмысленное движение по тому пути, которым прошли до них поколения их предков…

А старухе Анне Бог дает добавочку — нежданное продление ее дней. За что? Почему? За деточек. За то что родила, вырастила в суровые годы, вывела в люди.

Злободневная история, поставленная Сергеем Пускепалисом, трогает зрителей до глубины души.

В этом спектакле удивительно точно передано наше русское, родное. Настоящая летопись русской души, великой и страшной, щедрой и светлой, темной и жестокой, самое себя в полной мере не осознающей.

И, как всегда, в "деревенской прозе" лучших наших писателей — много юмора, красок, блестящих ярких характеров. Дуэт двух старших женщин на сцене — это не только веселые перепалки и комичные диалоги, но и воспитание нежности к старшему поколению.

"Последний срок" — это светлый спектакль, дающий понимание высшего порядка. Мудрость, глубина и пронзительность инсценировки делают эту постановку одним из лучших спектаклей всего репертуара МХАТ им. М. Горького. Точное актерское исполнение, абсолютная сценография, музыка — все это дает эффект многократного потрясения от спектакля.

На этом спектакле плачут. Но и смеются тоже.

А погружение в быт глухой сибирской деревни, неповторимая крестьянская речь и искренность повествования придают этой драме неподдельный народный характер. Спектакль "Последний срок" в авторской инсценировке был впервые поставлен в МХАТ в 1977 году, а через четыре десятилетия вернулся на сцену театра в постановке заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.

Режиссер: Сергей Пускепалис

В ролях: Елена Коробейникова, Надежда Маркина, Михаил Кабанов, Наталья Моргунова

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Автор: Ольга Лазарева
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