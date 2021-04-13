19 апреля во МХАТе состоится концерт "Лавр. Музыканты"

19 апреля на Третьей сцене МХАТ им М. Горького состоится концерт "Лавр. Музыканты".

Подобную музыку еще никто не слышал, потому что ее просто не существовало. Она родилась на театральной сцене, в спектакле "Лавр", став его неотъемлемой частью, его голосом, его шестым чувством.

Сложенная из звуков несочетаемых инструментов, она перемещает слушателя не только в пространстве, но и во времени. Она медитативно погружает в себя, переносит то в прошлое, то в будущее, колышется пряной травой, замедляет движение ветра, горячо шепчет, звенит родниковой водой, плетет пшеничные косы, смотрит русалочьими глазами — это не этника, не фолк, не духовное пение, но в то же время, это и колыбельные, и хороводы, и молитвы.

Необъяснимая сила древнерусского слова, гипнотический голос Варвары Котовой, загадочный звук колесной лиры и мистическое сочетание бас-гитары Сергея Калачёва (Grebstel) и маримбы Петра Главатских окутывают происходящее вокруг безвременьем. Музыка завораживает таинственным посланием из глубины веков — ее можно слушать бесконечно, расшифровывая древние символы и коды.

Варвара Котова (вокал, гусли, колёсная лира)

Петр Главатских (перкуссия, ударные)

Сергей Калачёв (MIDI-бас)

Начало в 21.00