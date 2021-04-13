Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинский регбист пензенского клуба дисквалифицирован за допинг
"Это провокация": Владимир Джабаров о переброске войск США и НАТО
Низкие доходы россиян ставят под угрозу восстановление экономики
"Унижение памяти": парк военных трофеев в Баку не понравился Еревану
Ибрагимович наказан за поведение в матче против "Пармы"
Стирать не надо: в Петербурге создали самоочищающуюся ткань
Увеличенный мозг дал белкам возможность завоевать мир
Миллиардеры "молодеют" из года в год
Власти ищут деньги на послание Путина

19 апреля во МХАТе состоится концерт "Лавр. Музыканты"

Культура » Театр

19 апреля на Третьей сцене МХАТ им М. Горького состоится концерт "Лавр. Музыканты".

19 апреля во МХАТе состоится концерт "Лавр. Музыканты"

Подобную музыку еще никто не слышал, потому что ее просто не существовало. Она родилась на театральной сцене, в спектакле "Лавр", став его неотъемлемой частью, его голосом, его шестым чувством.

Сложенная из звуков несочетаемых инструментов, она перемещает слушателя не только в пространстве, но и во времени. Она медитативно погружает в себя, переносит то в прошлое, то в будущее, колышется пряной травой, замедляет движение ветра, горячо шепчет, звенит родниковой водой, плетет пшеничные косы, смотрит русалочьими глазами — это не этника, не фолк, не духовное пение, но в то же время, это и колыбельные, и хороводы, и молитвы.

Необъяснимая сила древнерусского слова, гипнотический голос Варвары Котовой, загадочный звук колесной лиры и мистическое сочетание бас-гитары Сергея Калачёва (Grebstel) и маримбы Петра Главатских окутывают происходящее вокруг безвременьем. Музыка завораживает таинственным посланием из глубины веков — ее можно слушать бесконечно, расшифровывая древние символы и коды.

Варвара Котова (вокал, гусли, колёсная лира)

Петр Главатских (перкуссия, ударные)

Сергей Калачёв (MIDI-бас)

Начало в 21.00

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
Власти ищут деньги на послание Путина
Шойгу уточнил, где концентрируют войска США и НАТО
Почему птицы зимой не замерзают? Ответ пришёл из Швеции
Кафельников назвал постановкой матч "Сочи" - "Зенит"
Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона
"Заседание было недолгим": Украина сорвала переговоры по Донбассу
Минпромторг расширит льготное автокредитование
Вещества изделиях из пластика повреждают клетки мозга
Из академии Плющенко ушёл ещё один фигурист
Россия рискует "навсегда отстать" от технологических лидеров. Без вариантов?
Популярное
Прибалтика
Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей

Литва продолжает избавляться от торговли и транзита с Белоруссией и Россией и агитирует на самоубийство соседей. 

Литва самоуничтожается и тянет за собой соседей
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Новости Украины
Эрдоган выполнит просьбу Путина по украинскому кризису
Туризм
Турция прокомментировала ограничения на полёты из России
Политика. Новости и аналитика
"Так Байден устроил мир": Кургинян о Донбассе, выборах и шансах "ЕР"
Игорь Буккер "Золотой город" или хозяйственные пристройки: что же нашли в Египте Игорь Буккер Любовь Степушова Возьмите себе немного Украины: Москва раскрыла план Вашингтона Любовь Степушова Андрей Мартынюк Хотят ли русские войны – мучительно размышляют в Киеве Андрей Мартынюк
Необычная неделя
Необычная неделя: войну с Украиной "не потянем"
Полезно знать
Горький шоколад положительно влияет на мозг пожилых людей
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Политика. Новости и аналитика
В ответ на просьбу ФРГ объяснить учения войск МИД напомнил о Навальном
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников