19 апреля на Третьей сцене МХАТ им М. Горького состоится концерт "Лавр. Музыканты".
Подобную музыку еще никто не слышал, потому что ее просто не существовало. Она родилась на театральной сцене, в спектакле "Лавр", став его неотъемлемой частью, его голосом, его шестым чувством.
Сложенная из звуков несочетаемых инструментов, она перемещает слушателя не только в пространстве, но и во времени. Она медитативно погружает в себя, переносит то в прошлое, то в будущее, колышется пряной травой, замедляет движение ветра, горячо шепчет, звенит родниковой водой, плетет пшеничные косы, смотрит русалочьими глазами — это не этника, не фолк, не духовное пение, но в то же время, это и колыбельные, и хороводы, и молитвы.
Необъяснимая сила древнерусского слова, гипнотический голос Варвары Котовой, загадочный звук колесной лиры и мистическое сочетание бас-гитары Сергея Калачёва (Grebstel) и маримбы Петра Главатских окутывают происходящее вокруг безвременьем. Музыка завораживает таинственным посланием из глубины веков — ее можно слушать бесконечно, расшифровывая древние символы и коды.
Варвара Котова (вокал, гусли, колёсная лира)
Петр Главатских (перкуссия, ударные)
Сергей Калачёв (MIDI-бас)
Начало в 21.00
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