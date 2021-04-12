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10 апреля в МХАТе прошла премьера — "Петр и Феврония"

Культура » Театр

10 апреля в МХАТ им. М. Горького прошла премьера — "Петр и Феврония". Спектакль про князей муромских похож на сказочные былины в пряничных рисунках Билибина: красочные картинки оживают, поют, танцуют и обращаются к зрителям-читателям, рассказывая древнюю историю о любви.

Перед спектаклем к зрителям традиционно обратился художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков:

"Сегодня премьера, которую мы много и долго готовили. Долго, потому что материал только кажется простым. Но очень сложно, очень тяжело ответить на вопрос: как в театре рассказать о жизни святого? Но сегодня мы, после спектаклей "Лавр" и "Царский венец", можем с уверенностью сказать, что это наша тема, наша миссия: поиск русского культурного кода, поиск русского героя, поиск ответа на вопрос "Каким должен быть современный человек и что его связывает с несовременным человеком, с русским Средневековьем?" Ведь без этого поиска, без этих вопросов и без ответов на них нация просто не выживет".

Фрагмент спектакля
Фрагмент спектакля "Петр и Феврония"

"Повесть о Петре и Февронии" Ермолая-Еразма — одна из самых ярких и самых загадочных в христианской литературе историй о том, как человек спасается праведностью, к которой его ведет любовь. Все образы этой легенды несут в себе скрытый сакральный смысл. Например, змий, в борьбу с которым вступает Петр, олицетворяет грехи человеческие. Но победив его, князь не освобождается до конца — тело его покрывается струпьями, от которых спасти может только дева Феврония. Спасает она его не травяным зельем, а хлебной закваской, символизирующей "хлеб жизни" — "Тело Христово". То, что Феврония ставит условием исцеления князя непременную женитьбу на ней, является не принуждением, а спасением: "Аще будет мяхкосерд и смирен во ответех, да будет здрав!" — исцелиться человек может только будучи мягким сердцем, а в случае с Петром — преодолев грех гордыни. Ведь для него, князя, женитьба на простой дочери древолазца-собирателя меда являла полное смирение. Не было сначала любви между Петром и Февронии, но потом они полюбили друг друга так, что и после смерти никто не смог их разлучить.

Фрагмент спектакля
Фрагмент спектакля "Петр и Феврония"

Постановку самого лирического произведения древнерусской литературы осуществил режиссер Сергей Глазков, один из постановщиков новых полюбившихся зрителям спектаклей театра — "Некурортный роман" и "Лавр". Эти спектакли снискали неподдельную любовь публики. Работы Глазкова — это мощное звучание современного человека в современном мире, его чаяний и надежд.

""Петр и Феврония" — очень жизненная история, она не только православная. В спектакле стилизованные костюмы — игра между современной эстетикой и точными историческими костюмами соответствующей эпохи. В нем звучит и древняя русская музыка, и музыка современная. Есть и шутливый взгляд на события. Зритель будет улыбаться, но может быть, и задумается, вспомнит тех, кого любит, посмотрит на того, кто сидит рядом. Мы создавали абсолютно семейный спектакль, на который могут прийти не только взрослые, но и дети. И сам спектакль создается таким, чтобы дети его понимали в первую очередь", — говорит Сергей Глазков, режиссер спектакля.

Фрагмент спектакля
Фрагмент спектакля "Петр и Феврония"

Спектакль пропитан православной культурой, начиная с самой темы, жития, и заканчивая языком повести. Драматург Елена Исаева постаралась бережно перевести текст неканонического житийного произведения в драматургическую форму. Историческая доминанта превалирует. Даже музыкальное оформление работает на исторический контекст. И фольклорный ансамбль "Кладец" под руководством Дмитрия Фокина, который участвует в спектакле наравне с артистами МХАТ, он про преемственность традиции: традиционные народные песни, лирические и хороводные, но именно русские, бережно сохраненные.

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Автор: Ольга Лазарева
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