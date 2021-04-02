Оказывается, так: писатель Николай Васильевич Гоголь, которого мы все хорошо знаем — украинский писатель, которого "принудительно записала" в русские авторы "пропаганда".
Нетрудно догадаться, что автор такого высказывания — министр культуры Украины Александр Ткаченко. Он полагает, что Гоголь — украинец за счет того, что родился на Полтавщине, хотя и жил в Петербурге.
"Украинца Гоголя, который родился на Полтавщине, принудительно записали в русских. И только за то, что он писал на русском", — пишет он в Telegram-канале.
В свое время бывший глава Украины Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей".
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