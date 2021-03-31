Считавшийся утерянным советский телеспектакль по роману Джона Р. Р. Толкиена "Властелин колец" опубликован силами "Пятого канала".
Экранизацию первой части "Братство Кольца" в двух сериях сняли в 1991 году на студии Ленинградского телевидения. Режиссером и сценаристом выступила Наталья Серебрякова, а в главных ролях Валерий Дьяченко (Фродо), Георгий Штиль (Бильбо), Андрей Тенетенко (Арагорн), Виктор Костецкий (Гэндальф) и Елена Соловей (Галадриэль).
Экранизация опередила известный во всем мире фильм Питера Джексона на десять лет. В ней удалось сохранить многие важные повороты сюжета, утверждают на "Пятом".
А еще в декабре 2020 года в Новой Зеландии завершились съёмки сериала "Властелин колец".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Надо ли Владимиру Путину опускаться до объяснений с Парижем и Берлином, лидеры которых тоже считают его "убийцей". Придёт время, "сами придут и сами дадут".