На Бродвее хотят поставить пьесу-приквел "Игры престолов"

Постановку по мотивам культовой киносаги "Игра престолов" намерены поставить на Бродвее и в лондонском Вест-Энде. Пьесу намерены "выпустить на сцену" уже в 2023 году.

В основе сюжета будет турнир в Харренхолле, который по времени саги состоялся за 16 лет до ее основных событий. Постановкой заняты автор "Игры престолов" Джордж Мартин и драматург Дункан Макмиллан, последний ранее ставил произведения по Джорджу Оруэллу и Генрику Ибсену.

"Теперь, наконец, мы можем рассказать всю историю", — комментирует Мартин.

В пьесе будут задействованы популярные персонажи сериала, включая Неда Старка и Джейме Ланнистера.

Думается, что нашим соотечественникам будет интересно, ведь ранее в 2019 году самым любимым зарубежным сериалом у российского зрителя была признана именно "Игра престолов".