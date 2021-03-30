Постановку по мотивам культовой киносаги "Игра престолов" намерены поставить на Бродвее и в лондонском Вест-Энде. Пьесу намерены "выпустить на сцену" уже в 2023 году.
В основе сюжета будет турнир в Харренхолле, который по времени саги состоялся за 16 лет до ее основных событий. Постановкой заняты автор "Игры престолов" Джордж Мартин и драматург Дункан Макмиллан, последний ранее ставил произведения по Джорджу Оруэллу и Генрику Ибсену.
"Теперь, наконец, мы можем рассказать всю историю", — комментирует Мартин.
В пьесе будут задействованы популярные персонажи сериала, включая Неда Старка и Джейме Ланнистера.
Думается, что нашим соотечественникам будет интересно, ведь ранее в 2019 году самым любимым зарубежным сериалом у российского зрителя была признана именно "Игра престолов".
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