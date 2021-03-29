Фанат Marvel 191 раз посмотрел «Мстители» и попал в Книгу рекордов

Рамиро Аланис, персональный тренер и фанат киновселенной Marvel из Флориды (США), попал в книгу рекордов Гиннесса, посмотрев блокбастер "Мстители: Финал" (2019) 191 раз, сообщила организация на официальном сайте.

Киноман официально побил рекорд по количеству просмотров одного и того же фильма. Ранее он принадлежал блогеру NemRaps, который посмотрел фильм "Мстители: Война бесконечности" (2018) 103 раза.

По информации книги рекордов Гиннесса, достичь такого результата Аланису было легко из-за нескончаемой страсти к кино. Однако частое посещение кинотеатров (в общей сложности американец потратил на просмотр блокбастера около 576 тысяч часов. — Прим. ред.) имело свои последствия — американец выпал из привычной жизни.

"Самым сложным в этой попытке был отказ от социальной жизни и тренажерного зала — я потерял более семи килограммов мышечной массы, а также непросто было совмещать работу и просмотр фильма", — рассказал рекордсмен.