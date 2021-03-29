Главный редактор "Мурзилки" Татьяна Андросенко умерла после тяжёлой болезни, сообщается на сайте издания.
Ей было 74 года, из которых более 30 она руководила журналом, ставшим символом детства.
"Татьяна Филипповна уделяла большое внимание работе с молодыми авторами. Также она активно занималась просветительской деятельностью: организовывала встречи читателей с редакцией журнала, его авторами и художниками. Географический охват территорий, где Татьяна Филипповна побывала с "Мурзилкой", огромен. Зачастую результатом таких поездок и встреч становились увлекательные тематические выпуски журнала. Уход Татьяны Филипповны Андросенко из жизни — большая утрата для всего литературного сообщества. Светлая память о ней сохранится во многих сердцах", — говорится в сообщении.
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