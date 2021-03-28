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Театр «Современник» стал территорией Виктора Цоя

Культура » Театр

В День театра, 27 марта, театр "Современник" стал территорией Виктора Цоя. На основной сцене сыграли премьеру спектакля "Живой", вдохновленного творчеством и судьбой знаменитого музыканта. Другие пространства театра занял одноименный выставочный проект, исследующий культурный феномен Цоя, сообщили в пресс-службе театра. Об этом пишет РИА "Новости".

Театр «Современник» стал территорией Виктора Цоя

Участниками этого диптиха стали молодые артисты и молодые художники четырех ведущих московских арт-школ.

Спектакль "Живой — это попытка вступить с Цоем и его энергией в диалог, почувствовать, как она соединяется со временем и одновременно существует в пространстве безвременья. Создатели спектакля — Виктор Рыжаков, Татьяна Бурель, Николай Симонов не стремятся пересказать историю яркой и трагической жизни Цоя языком театра: главный предмет их исследования лежит в плоскости невыразимого — это как раз то, что делает Цоя ультрасовременным.

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Автор: Алексей Корнеев
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