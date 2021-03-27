Реставраторы поврежденного вандалом полотна Ильи Репина "Иван Грозный" столкнулись с "хронической болезнью картины" — плохой связью грунта и краски, сообщила РИА "Новости" реставратор Александра Орловская.

"Работа ведётся не только с сегодняшними проблемами, связанными с этой картиной, а с, как мы называем, хронической болезнью картины Репина (плохая связь между грунтом и красочным слоем), которая тянется на протяжении всего XX века. И на протяжении всего XX века картина напитывалась огромным количеством разнообразных материалов. Мы проанализировали реставрационный архив, и нам нужно найти некий укрепляющий состав, который мог бы существовать бесконфликтно со всеми материалами, которые уже использованы на картине, который мог бы отвечать всем музейным требованиям и в то же время решать наши сегодняшние реставрационные задачи", — рассказала Орловская.