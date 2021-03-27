Неизвестные вынесли из складских помещений в Лос-Анджелесе, в которых хранилось имущество американской певицы Бейонсе, вещи на сумму один миллион долларов, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Воры пробирались в хранилища, в которых находились вещи Бейонсе, дважды в этом месяце. Несмотря на то, что складские помещения арендовала продюсерская компания исполнительницы Parkwood Entertainment, все украденные вещи, по данным источников, принадлежали певице. Воры вынесли из хранилищ дорогие сумочки и платья. В течение недели после первых ограблений воры взломали еще несколько ячеек в этом же складском комплексе и унесли вещи, принадлежащие одному из стилистов певицы.
Как отмечает портал, расследованием кражи занимается полиция Лос-Анджелеса. Пока полицейские по этому делу никого не задержали.
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