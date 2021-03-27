Большой театр оказался любимым у россиян

ВЦИОМ провел социологический опрос о том, какие театры являются любимыми у россиян. На первом месте оказался Большой театр (9%), за ним следуют Мариинский (4%) и МХАТ имени Горького (4%).

Другие театры нравятся почти половине респондентов — 44%. Не имеют любимых 26%, а 27% затруднились ответить. За последние два-три года запомнились особо постановки "Щелкунчик" (3%), "Лебединое озеро" (2%) и "Мастер и Маргарита" (2%). Не видели никаких постановок за это время 30% опрошенных, назвали другие 29%, никакие постановки не запомнились 15%, затруднились ответить 27%.

Из репертуара "самого любимого" Большого театра россияне с радостью посмотрели бы в те же "Лебединое озеро" и "Щелкунчик". Впрочем, 60% сказали, что затрудняются ответить.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что половина россиян была бы рада видеть своих детей работниками культуры.