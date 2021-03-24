"Мхатовская пауза": встречаем День Театра ночью!

В ночь с 26 на 27 марта МХАТ им. М. Горького делает две ночные экскурсии по театру. Это будут не просто экскурсии: некоторые экспонаты оживут — зрители увидят перфомансы, которые создадут приглашенные режиссеры. "Мхатовская пауза" — так называется наш театральный эксперимент.

Экскурсовод проведет зрителей по ночному закулисью и расскажет об истории МХАТ. Гости увидят такие места театра, в которые невозможно попасть обычному зрителю, а какие-то нельзя увидеть даже днем. Проект является экспериментом и вызовом для режиссеров — подготовить перформанс нужно за две недели. Заранее известна только тема: "МХАТОВСКАЯ ПАУЗА". Режиссеры вольны использовать любые имеющиеся у них средства для воплощения своих идей: актеров, свет, звук, реквизит. Место для перформанса им выпадет в случайном порядке, а для зрителей это будет одна из точек экскурсионного маршрута.

Режиссеры:

Грета Шушчевичуте . Актриса театра и кино. Режиссер-постановщик, сценарист. Закончила ВГИК (мастерская Соловьева) и училась в Литовской академии музыки и драмы.

. Актриса театра и кино. Режиссер-постановщик, сценарист. Закончила ВГИК (мастерская Соловьева) и училась в Литовской академии музыки и драмы. Юрий Коновалов . Актёр театра и кино, закончил ГИТИС. С 2012 артист МХАТ им. Горького. В 2020 году закончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Юрия Кары).

. Актёр театра и кино, закончил ГИТИС. С 2012 артист МХАТ им. Горького. В 2020 году закончил режиссерский факультет ВГИК (мастерская Юрия Кары). Лёша Кот . Хореограф МХАТ им. М. Горького. Работы как хореографа: Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, сегмент "Авангард", Первый фестиваль "Светлана" Светланы Захаровой, Детский конкурс "Синяя Птица", Фильм "Владимир Зельдин. Кумир века" посвященный 100-летия актера, Церемонии Закрытия международного теннисного турнира Ladies trophy и St. Petersburg Open и мн. др.

. Хореограф МХАТ им. М. Горького. Работы как хореографа: Церемония открытия Зимних Олимпийских игр в Сочи, сегмент "Авангард", Первый фестиваль "Светлана" Светланы Захаровой, Детский конкурс "Синяя Птица", Фильм "Владимир Зельдин. Кумир века" посвященный 100-летия актера, Церемонии Закрытия международного теннисного турнира Ladies trophy и St. Petersburg Open и мн. др. Алена Рубинштейн . Кинорежиссер, сценарист, педагог. Закончила ВГИК (мастерская Абдрашитова), преподает курс по кинорежиссуре в Gogol School. Фильмография: "Это не навсегда", "Ближе, чем кажется", "Флешмоб", "Хэнсбэр", "Ваня".

. Кинорежиссер, сценарист, педагог. Закончила ВГИК (мастерская Абдрашитова), преподает курс по кинорежиссуре в Gogol School. Фильмография: "Это не навсегда", "Ближе, чем кажется", "Флешмоб", "Хэнсбэр", "Ваня". Родион Барышев . Хореограф-постановщик, режиссер, актер, педагог. Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" 2012, 2013 и 2016 годов. Выпускник английской королевской академии танца Royal Academy of Dance London. Закончил ГИТИС, режиссер драмы, мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова.

. Хореограф-постановщик, режиссер, актер, педагог. Главный хореограф шоу "Танцы со звездами" 2012, 2013 и 2016 годов. Выпускник английской королевской академии танца Royal Academy of Dance London. Закончил ГИТИС, режиссер драмы, мастерская Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова. Денис Ведмецкий . Музыкант, режиссер. Художественный руководитель "DRUM театра". Создатель и участник проекта "Изобретатели велосипедов".

. Музыкант, режиссер. Художественный руководитель "DRUM театра". Создатель и участник проекта "Изобретатели велосипедов". Петр Вяткин. Закончил МГУКИ. Актер, драматург, режиссер. Художественный руководитель независимого театра "Театр им. Алехандро Валенсио".

Продолжительность: 2 часа.

Место встречи: фойе главного входа театра.

26 марта в 23.00

27 марта в 01.00