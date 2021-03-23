Назван срок выхода анимационного фильма об Александре Невском

Анимационный фильм "оскароносного" художника-мультипликатора Александра Петрова "Князь" выйдет в конце 2024 года.

Как утверждает сам Петров, подготовительный период уже прошел. Авторами сценария, помимо него, выступают Юрий Арабов и Лариса Малюкова. Фильм будет выполнен в характерной для автора технике "ожившей живописи" масляной краской. Длиться он будет один час, при этом сюжет пока не разглашается, кроме того, что главным героем станет знаменитый русский князь Александр Невский.

Александр Петров в 2000 году получил премию "Оскар" за анимационный фильм "Старик и море". Он — единственный академик-мультипликатор Российской академии художеств.