Пушкин оказался популярнейшим поэтом у слушателей аудиокниг

Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, подсчитал для РИА "Новости" сервис аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии.

"Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии. Пик прослушиваний поэзии пришелся на прошлый карантинный 2020 год. Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, удерживая также первое место по популярности и в России", — рассказали в сервисе.

На втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего, — Швеция. Третье место занимает Дания, четвертое — Нидерланды, а пятое — Индия.