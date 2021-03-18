Письма Федора Достоевского впервые перевели на иностранный

Итальянские переводчицы-славистки Джулия Де Флорио, Аличе Фарина и Элена Фреда Пиредда завершили первый полный перевод писем Федора Достоевского на итальянский язык. Их том включает 1400 страниц.

Как отметила ТАСС Де Флорио, работе над этим трудом сопутствовал "страх". Было сложно уловить верную тональность письма и подобрать нужные слова, учитывая невероятную ироничность русского классика. Утверждается, что эпистолярное наследие Достоевского дополняет и обогащает образ писателя, помогая лучше понять его творчество.

У самого автора с Италией связан важный период жизни. Именно там он в 1869 году завершил свой роман "Идиот".

Как писала ранее "Правда.Ру", летом 2021 года в МХАТ им. Горького будет поставлена бенефисная работа Светланы Крючковой по произведению Достоевского "Игрок" из репертуара Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова.