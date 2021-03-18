Книжный сервис MyBook провел исследование поэтических предпочтений россиян. Выяснилось, что самым популярным российским поэтом является Сергей Есенин.
На втором месте не мог не оказаться Александр Пушкин (43%), дальше идёт утончённейшая Анна Ахматова. Единственным в пятёрке лидеров нерусским поэтом оказался Уильям Шекспир (41%), а замыкает топ-5 Марина Цветаева.
Отдельно были исследованы современные поэты, популярные у россиян. Здесь на первых местах Вера Полозкова, Ах Астахова, Дмитрий Быков, Сола Монова и Александр Кушнер. В целом современная поэзия интересна почти 45% респондентов, принимавших участие в опросе.
Что касается любимых стихотворных произведений, то здесь в абсолютных лидерах "Ты меня не любишь, не жалеешь…" Сергея Есенина. Кроме него довольно часто упоминали стихотворение Михаила Лермонтова "Я не унижусь пред тобою" и произведение Эдуарда Асадова "Я могу тебя очень ждать".
Опрос приурочен к отмечаемому 21 марта Дню поэзии.
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