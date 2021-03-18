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Россияне назвали своих самых любимых поэтов

Культура » Литература

Книжный сервис MyBook провел исследование поэтических предпочтений россиян. Выяснилось, что самым популярным российским поэтом является Сергей Есенин.

Россияне назвали своих самых любимых поэтов

На втором месте не мог не оказаться Александр Пушкин (43%), дальше идёт утончённейшая Анна Ахматова. Единственным в пятёрке лидеров нерусским поэтом оказался Уильям Шекспир (41%), а замыкает топ-5 Марина Цветаева.

Отдельно были исследованы современные поэты, популярные у россиян. Здесь на первых местах Вера Полозкова, Ах Астахова, Дмитрий Быков, Сола Монова и Александр Кушнер. В целом современная поэзия интересна почти 45% респондентов, принимавших участие в опросе.

Что касается любимых стихотворных произведений, то здесь в абсолютных лидерах "Ты меня не любишь, не жалеешь…" Сергея Есенина. Кроме него довольно часто упоминали стихотворение Михаила Лермонтова "Я не унижусь пред тобою" и произведение Эдуарда Асадова "Я могу тебя очень ждать".

Опрос приурочен к отмечаемому 21 марта Дню поэзии.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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