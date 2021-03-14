Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Яковлеву с 80-летием. Он отметил, что драматический талант гармонично сочетается в ней с яркой индивидуальностью, информация опубликована на сайте кабмина.
"Вы – замечательная актриса, в которой драматический талант гармонично сочетается с яркой индивидуальностью, особой эмоциональностью и обаянием. Эти уникальные качества помогают Вам многие годы блистать на сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова, радовать поклонников разнообразием образов", - высказал признание Мишустин.
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