Мишустин поздравил с днем Рождения Ольгу Яковлеву

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису театра и кино Ольгу Яковлеву с 80-летием. Он отметил, что драматический талант гармонично сочетается в ней с яркой индивидуальностью, информация опубликована на сайте кабмина.

"Вы – замечательная актриса, в которой драматический талант гармонично сочетается с яркой индивидуальностью, особой эмоциональностью и обаянием. Эти уникальные качества помогают Вам многие годы блистать на сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова, радовать поклонников разнообразием образов", - высказал признание Мишустин.