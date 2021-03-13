Людмилу Лядову похоронили в Москве на Кунцевском кладбище

В Москве на Кунцевском кладбище похоронили народную артистку РСФСР, композитора и певицу Людмилу Лядову, сообщила РИА "Новости" певица Рада Симбирева.

Отпевание Людмилы Лядовой прошло в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре.

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась 10 марта в больнице в Москве на 96-м году жизни. В конце февраля она была госпитализирована с коронавирусной инфекцией.