С 1 апреля артисты Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова будут показывать свои спектакли в других театрах. Причиной станет ремонт исторического здания.
"Начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше", - сообщает пресс-служба театра.
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