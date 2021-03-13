БДТ переносит спектакли в другие театры из-за ремонта

С 1 апреля артисты Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова будут показывать свои спектакли в других театрах. Причиной станет ремонт исторического здания.

"Начнется очередной этап ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011-2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше", - сообщает пресс-служба театра.