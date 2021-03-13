Скончался народный артист России Стахан Рахимов

В возрасте 83 лет скончался народный артист России Стахан Рахимов, как сообщил на странице в "Вконтакте" представитель Москонцерта Валерий Корн. Причина смерти пока не известна.

Рахимов родился в семье потомственных артистов. Свою деятельность он начал в 1963 году, а в 2002 узбекскому певцу было присвоено звание народного артиста России.