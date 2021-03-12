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Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене

Культура » Театр

"Школа современной пьесы — мой второй дом". Ирина Алферова отметит День рождение на сцене родного театра. 13 марта состоится очередной показ премьерного спектакля "Толстого нет", построенного на подлинных документах — дневниках, письмах.

Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене

Спектакль рассказывает о нескольких днях из жизни семьи Льва Николаевича Толстого. Великий писатель прожил со своей женой Софьей Андреевной почти полвека. Она была прекрасной женой, матерью — родила Толстому 13 детей! Кем она была — ангелом или демоном, музой или проклятием? Поведает несравненная Ирина Алферова.

Ирина Алферова играет в Московском театре "Школа современной пьесы" с 1993 года, почти с самого основания.

Иосиф Райхельгауз, художественный руководитель театра "Школа современной пьесы":

"Для меня самое главное в Ирине Алферовой, что она — моя однокурсница, я знаю Ирочку дольше всех. Ее обожал весь ГИТИС — неотразимую, сверхобаятельную, очень красивую. Когда Ирина появлялась в коридорах ГИТИСа, от нее будто сияние исходило, как от солнышка. Все студенты режиссерского факультета мечтали занять ее в своих постановках.

Она была очень наивная, очень искренняя и очень непосредственная — собственно, она и сейчас такая же.

У артистки Алферовой непростая судьба. С Александром Абдуловым, ее бывшим супругом, оба начали театральную карьеру на сцене Ленкома, но только он сразу стал играть героев, вокруг которого все приплясывали, а у нее больших ролей не было. Ее это, понятно, огорчало… И как только возник театр "Школа современной пьесы", я сразу пригласил ее к нам. Можно сказать, Алферова стояла у истоков. За эти годы она переиграла на нашей сцене очень много больших, замечательных ролей.

Хотя актриса Ирина Алферова непростая. Она могла бы стать артисткой выдающейся, но… Она очень боится быть на сцене необаятельной, недоброй, боится отдаваться отрицательным движениям чувств. Сколько ни пытался я ее убедить, что та или иная сценическая злодейка — это всего лишь образ…Нет! Она не хочет играть плохих людей. Для нее это идеологически неприемлемо.

Но ее недостатки — это ее достоинства: Ирина Алферова всегда, и на сцене, и в жизни, остается обворожительной, женственной, красивой. Такой подход к выбору ролей позволил ей сохранить личностную целостность.

Она очень доброжелательна. Всегда живо интересуется коллегами, стремится помочь каждому.

И вот какую забавную деталь я подметил: со временем Ирина Алферова стала обращаться ко мне не на ты, а на вы, как к старшему. Боюсь, скоро я и сам поверю, что она с каждым годом становится все моложе, все юнее…"

Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене. Фрагмент спектакля Толстого нет. Ирина Алферова

На сцене Ирину Ивановну можно увидеть в спектаклях:

  • "Подслушанное, подсмотренное и незаписанное", основанном на придуманных сюжетах Евгения Гришковца и Иосифа Райхельгауза,
  • в спектакле "Шинель/Пальто" Алферова исполнила роль рассказчицы.

Московский театр "Школа современной пьесы" не ставит классику. А если и берется за классические шедевры, то переворачивает их с ног на голову или выворачивает наизнанку. Или перекраивает, превращая ШИНЕЛЬ в ПАЛЬТО. Это очень музыкальный спектакль на основе гоголевского сюжета о мелком чиновнике Акакии Акакиевиче Башмачкине, с которого в морозную ночь петербургские лиходеи содрали новехонькую шинель, идея которого возникла у поэта и драматурга Вадима Жука. Режиссер спектакля Иосиф Райхельгауз призвал в соавторы композитора Максима Дунаевского. В процесс сочинения спектакля включился артист и певец Дмитрий Хоронько, который перекроил материал на свой лад. Увидеть Ирину Алферову в этом спектакле можно 31 марта и 30 апреля.

  • В спектакле "На трубе", который является визитной карточкой театра и рассказывает фантастическую историю особняка, Ирина Ивановна выступает в роли проводника, провожая зрителей в увлекательное путешествие по времени и пространству. Волшебный экскурс в историю с Ириной Алферовой состоится 27 марта, 18 апреля и 14 мая.

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Автор: Ольга Лазарева
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