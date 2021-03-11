"Город Роберта" Адасинского покажут в МХАТ им. Горького

24 марта на Третьей сцене МХАТ им. М. Горького Антон Адасинский покажет премьеру спектакля Robert's Town, в котором он будет играть на трубе, петь, читать стихи и показывать невидимые движения. Звучит очень интригующе. Тем более, что само по себе Соло Адасинского — уникальное событие для России.

"Город Роберта" (именно так переводится название спектакля) — псевдо автобиографический рассказ про мальчика Марека, который живет спокойной жизнью: семья, друзья, школа. Но однажды он находит свою мечту и называет мечту Робертом. Роберт — это свободная часть Марека: то, что не может сделать Марек, может сделать Роберт. Так он и живет — на двоих, за двоих, за себя и за Роберта, которого на самом деле не существует. Главная мысль постановки — "Нельзя бояться менять жизнь". У любого человека есть мечта, она живет в нем, но до конца своих дней человек боится что-то изменить и думает о том, что мечту не исполнил. Поэтому "Город Роберта" предназначен не только для детей, но и для взрослых.

Антон Адасинский: "Город Роберта" будет строится на ваших глазах. Звуки, слова, мысли будут возникать, фиксироваться, звучать с помощью пишущей машинки, в ванночке с проявителем, в утробе эпидиаскопа. Вы услышите, как поет Fender 1961 года рождения, как хрипит ARP Avatar… Поэзия будет складываться как ответ на вибрации людей в зале, и история Роберта и Марека напишется и исчезнет именно 24 марта 2021 года".

Адасинский с помощью музыки, стихов, прозы и пантомимы дергает за тонкие психологические струнки зрителя, снова и снова напоминая, что никогда не рано и не поздно исполнить мечту, никогда не поздно изменить свою жизнь: ни в 20, ни в 40, ни в 60. Разве среди ваших друзей и знакомых нет тех, кто сожалеет о том, что не сделал что-то раньше? Спектакль "Город Роберта" говорит: никогда ничего не поздно.

Антон Адасинский — советский и российский актер, режиссер, хореограф и музыкант. Создатель и руковод﻿итель авангардного театра DEREVO.