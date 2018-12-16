Путин осудил запреты рэп-концертов в стране

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, осудил волну запретов популярных у российской молодежи музыкальных групп.

Так, Владимир Путин заявил, что способ "хватать и не пущать", на его взгляд, один из самых неэффективных. Глава государства объявил, что считает такой способ держать молодежь под контролем самым плохим, какой только можно придумать.

Но президент Российской Федерации, по-видимому, считает, что контролировать молодежь все-таки нужно. Молодых людей, отметил Владимир Путин, "стоит возглавить и направить". Российский президент резюмировал, что это сложный вопрос и его обсуждение продолжится как им, так и Министерством культуры Российской Федерации.

Отметим, что совсем недавно по стране прокатилась волна запретов концертов рэп-групп, популярных у отечественной молодежи. Так, в числе прочих, например, были отменены концерты исполнителей Элджея и Хаски, а также группы IC3PEAK.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российского рэпера Хаски приговорили к 12 суткам административного ареста. Русский писатель Захар Прилепин, близкий друг и единомышленник Хаски, заявил: "На фоне Хаски 99% российских рэперков — не то, чтоб умерли, а даже не рождались". Но вступились за молодого музыканта, что любопытно, люди и с совершенно противоположными мировоззрением и убеждениями.

Фото: kremlin. ru

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