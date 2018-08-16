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Водитель "Икаруса" - убийцы Цоя рассказал о ежегодном страхе

Культура

15 августа — день памяти Виктора Цоя. В этот день, 28 лет назад, музыкант погиб в аварии под Ригой, врезавшись на своей машине в пассажирский "Икарус". 

Водитель

Злополучную дату не могут забыть не только родные и поклонники лидера группы "Кино", но и водитель того самого автобуса. Признанный невиновным, все это время он, тем не менее, помнит страшные события тех минут, лишившие навсегда его покоя.

В интервью "Пятому каналу" Янис Фибигс признался, что с журналистами старается не общаться: "Я понимаю, телевидению надо делать рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь".

Раз в год он приезжает к памятнику, установленному на месте аварии, чтобы почтить память Виктора Цоя, однако старается свое присутствие не афишировать, чтобы побыть в этом месте наедине с собой, раз за разом снова осмысливая случившееся много лет назад.

Ранее "Правда.Ру" публиковала фотоальбом с кадрами, запечатлевшими страницы жизни Виктора Цоя.

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Водитель Водитель "Икаруса" - убийцы Цоя рассказал о ежегодном страхе

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Темы рок авария память музыка автобус водитель Виктор Цой
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