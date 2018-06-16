Великий дирижер современности: умер Геннадий Рождественский

На 88-м году жизни скончался дирижер и пианист, народный артист СССР Геннадий Рождественский. Об этом сообщается на сайте Московской консерватории, которой музыкант служил 44 года. В консерватории музыкант возглавлял кафедру оперно-симфонического дирижирования.

Совсем недавно, 4 мая, Рождественский отпраздновал очередной день рождения. Обозреватель "Правда.Ру" Соломон Соловьев характеризовал музыканта так:

"Один из самых титулованных дирижеров современности — в своем ремесле он всегда отстаивал свою точку зрения, свой почерк и стиль. Если собрать воедино всех музыкантов, которые выступали в оркестрах, которыми руководил Рождественский в разные годы, то это будут тысячи исполнителей в десятках стран мира. Это и Оркестр Большого театра, и Симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио, и Оркестр Камерного музыкального театра, и Королевский стокгольмский филармонический оркестр, и Венский симфонический оркестр, а также оркестры Лондона, Чикаго, Токио и другие коллективы".

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Рождественского называют гордостью мирового исполнительского искусства. Он легендарная личность, по виражам жизни которой можно проследить историю культуры XX века, ведь за режиссерским пультом мастер стоял более 60 лет".