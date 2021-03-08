Группа Little Big из Петербурга опубликовала новый клип (видео)

Группа Little Big из Петербурга опубликовала новый клип. За несколько часов видео на песню Sex Machine собрало более полумиллиона просмотров и 88 тысяч лайков.

LITTLE BIG - SEX MACHINE (Official Music Video)

"Мне кажется, это явный представитель России на Евровидение 2021. Отбор досрочно выигран", — гласит наиболее популярный комментарий на YouTube.

В съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов — Пухляш, который участвовал и в предыдущем клипе UNO, с которым Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на YouTube канале музыкального конкурса за всю историю.

По мнению музыкального критика Евгения Бабичева, коллектив вряд ли будет пытаться попасть на конкурс с этой композицией.

"Песня, конечно, не для Евровидения. Из этого я делаю вывод, что-либо Little Big не примут участие в отборе, либо это ещё один ход для того, чтобы окончательно всех запутать. Возможно, в отборе они всё-таки примут участие, но с другой композицией. Если же нет, то и этот шаг коллектива мне понятен: хорошенько пошумев в прошлом году, они получили мировое признание фанатов, прессы, при этом даже не участвуя в Евровидении. Шикарный результат, я считаю, выжали максимум из этой ситуации", — приводит слова Евгения Бабичева телеканал "360".

Панк-рейв-группа Little Big основана в 2013 году, участниками являются: вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.

Конкурс Евровидения-2020 был отменён из-за пандемии коронавирусной инфекции. Участник от России на Евровидении-2021 будет определён через национальный отбор.