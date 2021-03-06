О преданности актера Сергея Безрукова своей профессии рассказал его коллега, партнер по фильму "Бригада" Дмитрий Дюжев.
"Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается", — заявил впечатленный артист. Он уверил зрителей телеканала ТВЦ, что Безруков проводит круглые сутки на рабочем месте.
Сам Сергей заявил, что действительно живет театром, для него это "это состояние души и некое сумасшествие". Хотя и констатировал, что сцена не приносит столько денег, сколько киносъемки.
Кстати, ранее Безруков отметил, что не появится в продолжении "Бригады", поскольку для него это пройденный этап.
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